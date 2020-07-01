Президент призначив голів двох РДА на Сумщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив голів Путивльської і Сумської районних державних адміністрацій Сумської області.
Тексти відповідних указів оприлюднено на сайті глави держави.
Зокрема, Путивльську РДА очолив Сергій Савченко.
Водночас головою Сумської райдержадміністрації призначено Віталія Бурбику.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Романові Грищенку "за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій".