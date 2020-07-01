Президент призначив голів двох РДА на Сумщині

Президент Володимир Зеленський призначив голів Путивльської і Сумської районних державних адміністрацій Сумської області.

Тексти відповідних указів оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, Путивльську РДА очолив Сергій Савченко.

Водночас головою Сумської райдержадміністрації призначено Віталія Бурбику.

Читайте також: Зеленський оголосив догану голові Сумської ОДА

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Романові Грищенку "за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій".