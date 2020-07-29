З харківського ТРЦ евакуювали 4000 осіб через повідомлення про бомбу

Правоохоронці Московського района Харкова перевірили повідомлення про мінування ТРЦ на проспекті Тракторобудівників, було евакуйовано 4 тисячі людей.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У ході перевірки поліцейські ретельно оглянули 7 тисяч кв. метрів приміщень та близько 1 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 4 тисячі осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

На даний час поліція вживає заходи щодо встановлення особи правопорушника.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня о 17:35 до Московського відділу поліції зателефонував невідомий з інформацією про закладення вибухівки у торговельно-розважальному центрі по проспекту Тракторобудівників.

За адресою виїжджали слідчо-оперативна група районної поліції та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.