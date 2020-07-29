У Києві затримують кожного четвертого "псевдомінера" - Крищенко
Про це на брифінгу розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Такі випадки є, фактично кожне четверте фіктивне замінування, ми затримуємо (осіб, які робили такі повідомлення - ред.) Останній випадок - затримали два дні тому по "Гуліверу", зараз буде обиратися запобіжний захід (цій особі - ред.)", - зазначив Крищенко.
Він додав, що повідомлення про замінування поділяються умовно на три групи: від психічно хворих осіб, які надходять досить; від осіб, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, та повідомлення, які надходять з непідконтрольних Україні територій.
Загалом, за словами Крищенка, за минулий тиждень було приблизно 50 повідомлень від громадян про підозрілі речі чи предмети.
Начальник поліції Києва також закликав містян у разі виявлення якихось підозрілих предметів не чіпати їх, а повідомити про це поліцію, і наголосив, що жоден такий випадок не залишається без уваги поліції.
Він також поінформував, що у столиці наразі у рамках проєкту "Безпечне місто" встановлено трохи менше 10 тисяч камер відеоспостереження, але висловив думку, що їх потрібно більше.
Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці затримали двох організаторів низки вибухів у Києві, які вимагали $500 тисяч. Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності. Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення wi-fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої.
Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено, пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою.
Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Також слідчими підготовлені клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
17 липня у результаті вибуху біля виходу зі станції метро "Шулявка" тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця пригоди госпіталізували. Інші троє постраждалих звернулися до лікарів. 27 липня в Києві на Подолі прогримів вибух у житловому будинку. В результаті вибуху ніхто не постраждав.