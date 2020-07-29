У Києві затримують кожного четвертого "псевдомінера" - Крищенко

У Києві фактично по кожному четвертому псевдомінуванню поліція затримує осіб, які робили такі повідомлення.

Про це на брифінгу розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Такі випадки є, фактично кожне четверте фіктивне замінування, ми затримуємо (осіб, які робили такі повідомлення - ред.) Останній випадок - затримали два дні тому по "Гуліверу", зараз буде обиратися запобіжний захід (цій особі - ред.)", - зазначив Крищенко.

Він додав, що повідомлення про замінування поділяються умовно на три групи: від психічно хворих осіб, які надходять досить; від осіб, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, та повідомлення, які надходять з непідконтрольних Україні територій.

Загалом, за словами Крищенка, за минулий тиждень було приблизно 50 повідомлень від громадян про підозрілі речі чи предмети.

Начальник поліції Києва також закликав містян у разі виявлення якихось підозрілих предметів не чіпати їх, а повідомити про це поліцію, і наголосив, що жоден такий випадок не залишається без уваги поліції.

Він також поінформував, що у столиці наразі у рамках проєкту "Безпечне місто" встановлено трохи менше 10 тисяч камер відеоспостереження, але висловив думку, що їх потрібно більше.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці затримали двох організаторів низки вибухів у Києві, які вимагали $500 тисяч. Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності. Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення wi-fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої.

Під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайдено, пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою.

Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченому ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Також слідчими підготовлені клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

17 липня у результаті вибуху біля виходу зі станції метро "Шулявка" тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця пригоди госпіталізували. Інші троє постраждалих звернулися до лікарів. 27 липня в Києві на Подолі прогримів вибух у житловому будинку. В результаті вибуху ніхто не постраждав.