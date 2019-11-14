Псевдомінеру київського метро дали шість років в'язниці

Дніпровський районний суд міста Києва виніс вирок за свідомо неправдиве повідомлення про замінування станції "Гідропарк" Київського метрополітену - 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва в Facebook.

"За результатами підтримання державного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури №7 судом до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у липні 2018 року вказаний громадянин повідомив на спецлінію «102» про підготовку вибуху на станції метро «Гідропарк» КП «Київський метрополітен». За результатами перевірки повідомлення, вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на станції не виявлено.

Після встановлення особи «мінера» з’ясувалось, що цей громадянин вже був раніше засуджений за аналогічний злочин.

Відтак вироком Дніпровського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, вчиненому повторно, та призначено остаточне покарання у виді 6 років позбавлення волі.