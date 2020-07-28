Ймовірний спільник "луцького терориста" вийшов під заставу
Укрінформ
Харків’янин Дмитро Михайленко, ймовірний спільник громадянина Максима Кривоша, який 21 липня захоплював заручників в автобусі у Луцьку, вийшов з-під варти під заставу.
Цю інформацію Укрінформу підтвердив адвокат Михайленка Андрій Костяний.
«Це так і є», - сказав Костяний.
Як повідомлялося, 24 липня Орджонікідзевський районний суд Харкова обрав запобіжний захід Михайленку у вигляді тримання під вартою, визначивши йому заставу у розмірі 175 тисяч 760 грн.
21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус і взяв у заручники 13 людей. Терористом виявився 44-річний Максим Кривош, двічі судимий за шахрайство, вимагання і розбій. Він погрожував підірвати автобус і ще одну бомбу в Луцьку. Ввечері злочинця затримали, ніхто із заручників не постраждав.
23 липня суд заарештував «луцького терориста» на два місяці без права внесення застави.