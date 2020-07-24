Харківського спільника "луцького терориста" арештували з правом застави

Орджонікідзевський райсуд Харкова обрав запобіжний захід можливому спільнику зловмисника, який утримував заручників у Луцьку.

Про це повідомив у Facebook прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави у розмірі 175,760 грн", - написав Чубенко.

За його словами, після встановлення контакту між "луцьким терористом" та харків’янином правоохоронці провели обшуки в останнього. В ході них знайдено 3 пістолети, гранати та набої. 23 липня харків'янину оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю).

Інформація щодо можливого продажу зброї через поштові відправлення наразі перевіряється досудовим розслідуванням. Підозрюваний стверджує, що відправляв монети.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус і взяв у заручники 13 людей. Терористом виявився 44-річний Максим Кривош, двічі судимий за шахрайство, вимагання і розбій. Він погрожував підірвати автобус і ще одну бомбу в Луцьку. Ввечері злочинця затримали, ніхто із заручників не постраждав.

23 липня суд заарештував "луцького терориста" на два місяці без права внесення застави.