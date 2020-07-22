У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який контактував з “луцьким терористом”

У Харкові повідомлено про підозру затриманому 43-річному затриманому, який мав контакти із “луцьким терористом” Максимом Кривошем.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі", - зазначив Чубенко.

За його словами, наразі затриманий вже перебуває в Харківському СІЗО.

"Досудовим розслідуванням було встановлено, що напередодні харків'янин отримав поштове відправлення від особи, яка захопила заручників у місті Луцьк. Зі слів харків’янина, він отримав монети. Зараз ця інформація перевіряється", - додав Чубенко.

Також він повідомив, що затриманий у Харкові чоловік, як було з'ясовано, мав і інші контакти з Кривошем.

Прокуратура в суді клопотатиме про взяття підозрюваного під варту. Очікується, що запобіжний захід чоловіку обиратимуть 23 липня, додав Чубенко.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня на брифінгу начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Чиж повідомив про затримання 43-річного харків’янина, який зберігав вдома зброю та боєприпаси. У 2014-2015 роках цей чоловік був волонтером у зоні АТО, і за даними правоохоронців, звідти привіз зброю, яку начебто зберігав з метою самооборони: 6 гранат, револьвери, пістолети, кобури, гвинтівка і патрони до гвинтівки.

21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус і взяв у заручники 13 людей. Терористом виявився 44-річний Максим Кривош, двічі судимий за шахрайство, вимагання і розбій. Він погрожував підірвати автобус і ще одну бомбу в Луцьку.

Ввечері злочинця затримали, ніхто із заручників не постраждав. Правоохоронці встановили, що напередодні Кривош телефонував підозрюваному у Харків.