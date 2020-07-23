Харків'янин, який контактував з "луцьким терористом", торгував зброєю – поліція

Затриманий в Харкові 43-річний чоловік, який контактував з "луцьким терористом", торгував зброєю.

Про це сказав журналістам під час перерви на розширеному засіданні Колегії ГУ Нацполіції в Харківській області начальник обласної поліції Валерій Сокуренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Затриманий харків'янин, за даними поліції, торгував зброєю і боєприпасами. Цю зброю він відправляв не лише в Луцьк, а й у інші міста. Ми відслідковуємо це. Вже проведено обшуки ще в двох дачних будинках, які харків'янин має в одному з дачних кооперативів у Харкові. Ми там нічого не знайшли, але продовжуємо цю роботу", - зазначив Сокуренко.

За його словами, поліція перевіряє коло спілкування затриманого: "Ми провели негласні слідчі розшукові дії, є технічні засоби, ми витягли з телефону. У нас є коло спілкування - є громадяни, куди він відправляв ці посилки. Будемо продовжувати цю роботу".

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня під час перевірки зв'язків Максима Кривоша, який захопив 13 заручників в автобусі у Луцьку, встановлено, що незадовго до цього він відправив до Харкова посилку із невідомим вмістом. Під час проведення слідчих дій працівники СБУ та поліції виявили у квартирі харків'янина, якому була адресована посилка, зброю та вибухівку.

Встановлено, що чоловік привіз зброю із зони АТО, де був волонтером у 2014-2015 роках, і зберігав її, за його словами, з метою самооборони.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибухівкою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальний строк ув’язнення до семи років.

Правоохоронці встановлюють, чи причетний харків'янин до захоплення заручників у Луцьку.

22 липня начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Жук сказав журналістам на брифінгу, що у посилці, яка надійшла до Харкова, були колекційні монети: "Затриманий, за його словами, продавав монети і цим заробляв на життя".

22 липня затриманому харків'янину оголошено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. За словами речника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, прокуратура клопотатиме про взяття підозрюваного під варту.