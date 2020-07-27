У Маріуполі одужали 143 із 158 пацієнтів з COVID-19

У Маріуполі Донецької області від початку карантину вже одужали 143 із 158 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Про це 27 липня повідомили в Маріупольській міській раді.

"На сьогодні в місті зареєстровано 158 лабораторно підтверджених випадків захворювання. 143 пацієнти одужали", - йдеться у повідомленні.

За весь час пандемії у Маріуполі зареєстрований один летальний випадок COVID-19.

Наразі в місті на лікуванні знаходяться 24 пацієнти: 17 - з підтвердженим діагнозом коронавірус, та 7 з підозрою на дану хворобу. На стаціонарному лікуванні - 13 осіб, на амбулаторному - 11 осіб.

Центрами первинної медико-санітарної допомоги забезпечено медичний нагляд за 51 особою, що контактували з пацієнтами з підозрою і хворими COVID-19, і 16 жителями, які прибули з-за кордону. Всі вони знаходяться на самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, cтаном на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 850 випадків коронавірусної хвороби, з них 12 летальних, 643 людини одужали.