У Бердянську кількість випадків COVID-19 на станції "швидкої" зросла до 19

Кількість хворілих на коронавірус працівників Бердянської підстанції швидкої медичної допомоги (ШМД) у Запорізькій області зросла до 19.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook обласний центр екстренної медичної допомоги.

"Станом на 19.00 24.07.2020 року 19 працівників Бердянської підстанції ШМД мають позитивний ПЛР-тест. Проте лише у 7 працівників є клінічні прояви у вигляді нежитю та підвищеної температури, інші працівники клінічних проявів не мають", - йдеться у повідомленні.

Усі хворі знаходяться під наглядом сімейних лікарів.

Стосовно надзвичайної ситуації, що склалась у м. Бердянськ, повідомлено Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації, ДУ "Запорізькій обласний лабораторний центр МОЗ України" та місцеву владу для запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед медичних працівників.

Кожен з працівників підстанції "швидкої" пройшов 2-кратне тестування, у разі подвійного негативного тесту такий працівник буде допущений до роботи. Також на території підстанції проведено дезінфекцію усіх приміщень.

Сьогодні разом з місцевою владою Бердянська розроблений комплексний план залучення додаткових бригад ШМД для надання екстреної медичної допомоги населенню та створення додаткового пункту базування бригад.

Як повідомлялося, станом на 21 липня в Бердянській станції екстреної (швидкої) медичної допомоги було підтверджено 12 випадків захворювання працівників швидкої.

фото: Belga