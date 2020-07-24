Львівські хірурги видалили жінці пухлину вагою понад 8 кілограмів

Хірурги львівської лікарні швидкої допомоги видалили пухлину вагою 8 кілограмів 200 грамів 56-річній жінці, яка навіть не підозрювала про величезне новоутворення в своєму організмі.

Про це повідомляє Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги в Facebook.

«8 кілограмів та 200 грамів. Пухлину такої ваги виявили та видалили наші хірурги з ділянки заочеревинного простору в 56-річної пацієнтки. Хоча звернулась жінка за допомогою із зовсім іншої причини», - йдеться в повідомлені.

До лікарні пацієнтка прийшла через каміння в жовчному міхурі. Та коли спеціалісти почали її обстежувати, то виявили під час ультразвукової діагностики величезну пухлину.

«Утвір знаходився в ділянці між діафрагмою і мискою малого таза. При цьому через розмір утвору всі органи черевної порожнини у неї змістились вліво», - зазначається в повідомленні.

Операцію провів керівник Центру хірургії Юрій Шаваров разом зі своєю командою. Процедура тривала всього 1,5 години, проте її складність полягала в тому, що тій ділянці знаходяться великі судини, нирка, сечовід та й в цілому біля тих структур, пошкодження яких можуть нести ризики для життя.

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Як повідомлялося, торік львівські хірурги Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру провели операцію із видалення 20-кілограмової пухлини. Вона стала «унікальною» в хірургії, першою такою нетиповою операцією в Україні і третьою у світі. Операцію зробили 60-річній жінці на нозі, пухлина виявилася доброякісною.