В Мукачеві вимагають від обласної влади відновити роботу дитсадків

Депутати Мукачівської міськради на сьогоднішній сесії прийняли звернення до обласної влади з вимогою відновити роботу дитячих садків.

Про це повідомляють в Мукачівській міськраді у Facebook.

“Депутати Мукачівської міськради звернулися до ОДА та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо відкриття садочків у місті”, - йдеться в повідомленні.

У зверненні депутати зазначають, що закриті дитячі садки – одна з головних проблем батьків, які повернулися на роботу після послаблення карантину. Це наразі головне питання, яке турбує громадськість Мукачівської міської ОТГ, з ним щоденно звертаються до міської влади.

“Вважаємо, на даний час є нагальна необхідність надати дітям можливість відвідувати дитячі садки,оскільки за висновками лікарів діти не відносяться до групи ризику захворювання коронавірусною інфекцією. У закладах дошкільної освіти проходить адаптація, виробляється колективний імунітет”, - наголосили в Мукачівській міськраді, додавши, що садочки вже працювали під час пандемії (на початку червня), діти знають як себе поводити, як дотримуватись простих і звичайних правил гігієни та культури поведінки.

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Напередодні, 22 липня, під Закарпатською ОДА на мітинг за відкриття садочків в Ужгороді виходили ужгородські батьки. Втім, чиновники в ОДА наполягають на тому, що у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусу в області, епідеміологи наразі не дозволяють роботу дитсадків.

Разом з тим, в області працюють басейни, термальні та готельні комплекси, ресторани, їздить громадський транспорт.