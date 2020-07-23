У Галичі люди перекрили трасу - незгодні з розподілом допомоги потерпілим від повені

У Галичі Івано-Франківської області люди перекрили дорогу Н-10 - Львів - Мукачево з вимогою переглянути рішення міської ради щодо розподілу допомоги постраждалим від повені, оскільки з 500 заяв прийнято лише 129.

Про це повідомив головний редактор газети «Галицьке слово» Володимир Теслюк у прямому ефірі на сторінці "Типовий Галич" у Facebook.

«Невдоволені галичани перекрили трасу Н-09. Вимагають скасування рішення сесії міської ради про виділення допомоги за підтоплення», - повідомив Теслюк.

За його словами, з 500 заяв від мешканців Галича до місцевої ради на виплату допомоги, прийняли лише 129.

Наразі люди пропустили лише швидку допомогу.

Автошлях Н 09 — автомобільний шлях національного значення на території України. Проходить територією Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Починається у Мукачевому, проходить через Хуст, Тячів, Рахів, Ясіня, Яблуницький перевал, Яремче, Надвірну, Івано-Франківськ, Галич, Бурштин, Рогатин, Бібрку, і закінчується у Львові.

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Як повідомлялося, внаслідок повені 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, понад 13 тис. житлових будинків пошкоджені, 20 – зруйновані повністю. Під час повені загинули 4 людини. Для виплати постраждалим від повені з держбюджету скерували близько 100 млн грн.

Родинам загиблих планували виплатити по 200 тис. грн, власникам повністю зруйнованих житлових будинків по 300 тис. грн на родину, на капітальний ремонт будинків люди отримають по 50 тис. грн на сім’ю. Ще по 20 тис. грн отримають власники пошкоджених будинків.