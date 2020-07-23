На Київщині за добу - 33 випадки COVID-19, смертей немає

У Київській області за останню добу підтверджено 33 нові випадки COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації (КОДА) у Facebook.

“За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 23 липня 2020 року на 10.00 офіційно підтверджено 3391 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 295 дітей та у 556 медичних працівників. За добу підтверджено 33 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 33 хворих 6 - госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 27 осіб знаходяться на самоізоляції - під медичним спостереженням, зазначили в КОДА.

За даними пресслужби, за весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають або перебували на стаціонарному лікуванні 646 хворих, на самоізоляції - під медичним спостереженням – 2745 осіб.

Одужали 2465 осіб.

Всього за період епідемії у Київській області померли 59 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 липня в Україні лабораторно підтверджено 61 851 випадок COVID-19, за добу - 856.

Протягом доби зафіксовано 17 нових летальних випадків. Одужали 828 пацієнтів.

фото: Belga