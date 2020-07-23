Сьогодні попрощаються з морпіхом, який намагався забрати із “сірої зони” тіло командира

У селищі Андріївка Верхньодніпровського району на Дніпропетровщині сьогодні ховатимуть загиблого в районі Зайцевого морського піхотинця, який намагався забрати із “сірої зони” тіло загиблого командира.

Про це капелан Дмитро Поворотний повідомив у Facebook.

“23 липня будемо ховати Ярослава на Батьківщині, в селищі Андріївка, Верхньодніпровського району, де він народився, зростав, будував свій світ - народжував і виховував дітей, звідки пішов захищати свій світ і нас”, - зазначив Поворотний.

Він додав, що добре знав Ярослава.

“Сержант Збройних сил України Журавель Ярослав Сергійович. Мій земляк. Морський піхотинець, розвідник. Народився 8 березня 1980 року. На війні з весни 2015 року. 20 Окремий мотопіхотний батальйон. 93 Окрема механізована бригада. 35-та бригада морської піхоти, 137-ий окремий батальйон. 5 років війни. Мар'їнка, Піски, Авдіївська "Промка", Трьохізбенка, Гранітне”, - додав капелан.

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У загиблого залишились батьки, дружина та двоє дітей.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув у “сірій зоні” в районі Зайцевого. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 13 липня.

Однак під час евакуації неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ільїн, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група із ще одним травмованим офіцером відступила.

У подальшому окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для пошуку українською стороною пораненого військового.

16 липня тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя було передано на контрольовану урядом України територію. 17 липня на підконтрольну уряду України територію було передано і тіло військового медика Миколи Ільїна.

21 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло Ярослава Журавля.