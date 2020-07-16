Стало відоме ім'я офіцера, який загинув 13 липня на Донбасі

Під час виконання бойового завдання в районі операції Об’єднаних сил 13 липня отримав поранення, несумісні з життям, лейтенант Дмитро Красногрудь.

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

«13 липня під час виконання бойового завдання в районі операції Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям, наш бойовий побратим - лейтенант Красногрудь Дмитро Анатолійович. Командування, весь особовий склад Військово-Морських сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 15 липня окупанти на Донбасі повернули тіло військовослужбовця ЗСУ, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.

13 липня незаконні збройні формування РФ обстріляли групу українських військових, котрі намагались здійснити евакуацію тіла бійця, який підірвався в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойове травмування. За інформацією штабу ООС, тіло загиблого в районі Зайцевого бойовики забрали на тимчасово неконтрольовану територію.

Прокуратура розслідує обстріл медперсоналу під час евакуації тіла загиблого як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.