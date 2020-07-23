ІФА-тестуваня на COVID-19 можна пройти у трьох медзакладах Житомира

У Житомирі на базі трьох лікарень можна пройти тестування на COVID-19 методом ІФА (імуноферментного аналізу).

Про це інформує Житомирська міська рада.

"Що стосується ІФА-тестів на COVID-19, то їх можливо зробити в міських закладах охорони здоров’я, а саме: КП «Лікарня № 1», КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка», КП «Дитяча лікарня імені В.Й.Башека", - йдеться у повідомленні.

Вартість дослідження на Ig M та Ig G сягає від 119 до 125 грн кожне. Додатково оплачується забір крові з вени, що вартує 32-38 грн.

Методом імуноферментного аналізу (ІФА) визначаються імуноглобуліни М та G (Ig M та Ig G). Наявність Ig M свідчить про те, що людина зараз хворіє на коронавірусну інфекцію. Наявність Ig G означає, що вона вже перехворіла або інфікувалася вірусом і в неї виробився до нього імунітет.

Крім того, на базі дитячої поліклініки у тестовому режимі наразі працює ПЛР-лабораторія. При введенні її в повну експлуатацію вартість одного дослідження становитиме 780 грн при одночасному зверненні 80 і більше осіб та 1330 грн при індивідуальних зверненнях.

Нагадаємо: станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, з них за добу – 829. Загалом в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали – 33 172 людини.