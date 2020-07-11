У лікарні Бердичева розпочали ІФА-тестування на COVID-19
Укрінформ
У міській лікарні Бердичева Житомирської області з’явився імуноферментний аналізатор для визначення антитіл до COVID-19.
Про це лікарня повідомила у Facebook.
"Медичні працівники міської лікарні отримали у подарунок від першого заступника міського голови Романа Левицького та директора ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» Володимира Ліпецького до Дня медичного працівника імуноферментний аналізатор для визначення антитіл до коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки аналізатору вже виконано 1953 дослідження.
Для того, аби пройти обстеження, треба мати направлення сімейного лікаря або вузького спеціаліста.
ІФА-тест можна пройти за власним бажанням, а його вартість становить 153 грн.
Як повідомляв Укрінформ, ІФА-тести на коронавірус також проводить дитяча лікарня ім. В.Й. Башека у Житомирі.