У дитячій лікарні Житомира почали проводити ІФА-тестування на СOVID-19

У Житомирі дитяча лікарня ім. В.Й. Башека почала робити ІФА-тести на коронавірус.

Про це заклад інформує на своїй сторінці у Facebook.

"Адміністрація Комунального підприємства «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради інформує, що з 01.07.2020 року в закладі проводяться дослідження на Ig M та Ig G до коронавірусу SARS – CoV-2 методом імуноферментного аналізу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для пацієнтів, які потрапляють на стаціонарне лікування до закладу, дослідження проводиться безкоштовно.

Натомість всі інші охочі можуть пройти ІФА-тестування на платній основі.

Зокрема, визначення антитіл до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2 імуноферментним методом імуноглобуліна М вартує 125 грн. Стільки ж коштує обстеження методом імуноглобуліну G.

На Житомирщині лабораторно підтверджено 1435 випадків коронавірусу, 14 з яких за минулу добу. В області 897 людей одужали, 30 померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджені 46 763 випадки COVID-19, за добу – 876 нових випадків. Загалом одужали 20 558 людей, 1212 померли.