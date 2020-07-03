За добу в Києві провели майже 5 тисяч ПЛР та ІФА-тестів

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що показник тестування на коронавірус методами ПЛР та ІФА в Києві найвищий в Україні. Тільки за останню добу проведено понад 5 тис. тестувань.

Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю, 3 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми збільшуємо кількість тестувань на COVID-19, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Наприклад, тільки за останню добу в столиці зробили майже 5 тисяч тестів методами ПЛР та ІФА», - сказав Кличко.

За його словами, за весь період Київський лабораторний центр МОЗ України зробив майже 44 тисячі досліджень ПЛР –тестів.

Він уточнив, що такі дослідження роблять ще в чотирьох комунальних закладах, а також у приватних клініках та державних клінічних установах.

«Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 29 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження. Показник тестування в столиці сьогодні найвищий в Україні і становить понад 74 тести на 100 тисяч мешканців міста», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджені 46 763 випадки COVID-19, за добу — 876 нових випадків. У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 105 осіб.