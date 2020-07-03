У Мукачеві почали робити ІФА-тести на коронавірус

У лікарні Мукачева на Закарпатті почали проводити ІФА-тести на коронавірус. Для мешканців міської ОТГ тести безкоштовні, для інших пацієнтів вони вартуватимуть 260 грн.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада у Facebook.

"У лікарні Мукачева вже проводять ІФА-тести. Відповідне рішення прийнято на виконкомі Мукачівської міськради - "Про затвердження вартості платної послуги, що надається КНП "Мукачівська ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

Тести проводитимуть для виявлення інфікованих хворих з гострим процесом захворювання або виявлення людей, які перехворіли чи інфікувалися вірусом і у них виробилися антитіла до цього захворювання. Також ІФА-тести проводитимуть для розвантаження системи діагностування COVID-19 в міській лікарні.

Повідомляється, що вартість затвердженої медичної послуги становитиме 260 грн (антитіла lgG) та 265 грн (антитіла lhM).

У міськраді наголошують, що тести залишаються безкоштовними для мешканців Мукачівської ОТГ.

Як повідомлялося, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, зокрема 876 за добу. Зафіксовано загалом 1212 летальних випадків. Одужало 20 558 осіб.

Закарпатська область - серед регіонів, де за добу зафіксовано найбільше випадків захворювання на COVID-19, на Закарпатті виявлено 80 нових інфікованих.