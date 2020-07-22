Загрози населеним пунктам через пожежу на Луганщини немає - ДСНС
Про це йдеться у повідомленні ДСНС на Facebook.
"Станом на 19:20 загрози населеним пунктам немає. Обстрілів та детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається. Працівниками лісового господарства проводиться оборювання периметру пожежі зі сторони с. Трьохізбенка, с. Лобачеве, с. Лопаскине та від р. Сіверський Донець. Сили ДСНС зосереджені зі сторони с. Трьохізбенка та с. Лопаскине. Створюється резерв сил ДСНС у смт Новоайдар", - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучено 110 осіб та 29 од. техніки з них від ДСНС 95 осіб і 24 одиниці техніки (у тому числі 1 піротехнічний розрахунок).
Як повідомляв Укрінформ, 22 липня внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.
На початку липня пожежа у Новоайдарському лісництві знищила до 5 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька десятків будинків. Загинули п’ять людей.
Фото: ДСНС