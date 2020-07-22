На Луганщині внаслідок обстрілу знову загорівся ліс
Укрінформ
У Луганській області внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.
«22 липня до ДСНС надійшла інформація, що внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу», - йдеться в повідомленні.
З метою надання допомоги працівникам лісового господарства до гасіння від ДСНС залучено 71 особу.
Як повідомлялося, ліс у Ноайдарському лісництві вже горів з 6 по 10 липня. Тоді згоріло до 5 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька десятків будинків у селі Смолянинове і сусідньому дачному кооперативі. Загинули п’ятеро людей.