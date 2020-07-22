Нова пожежа на Луганщині: можуть евакуювати жителів села

Для недопущення розповсюдження пожежі, яка виникла у Луганській області внаслідок обстрілу, по периметру села Лопаскіно влаштовано мінералізовану смугу.

Про це інформує пресслужба МВС України у Telegram.

"Для недопущення розповсюдження пожежі на населений пункт по периметру с. Лопаскіно влаштовано мінералізовану смугу. Через обласну державну адміністрацію проведено оповіщення голови Трьохізбенської сільської ради про можливість, у разі необхідності, евакуації населення с. Лопаскине (33 мешканці)", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 87 осіб та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС 76 осіб та 17 одиниць техніки.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 липня внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

На початку липня пожежа у Новоайдарському лісництві знищила до 5 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька десятків будинків. Загинули п’ятеро людей.