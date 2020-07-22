На Дніпропетровщині - спалах коронавірусу: захворіли 15 священників

На Дніпропетровщині на COVID-19 захворіли 15 священників, фахівці державної установи «Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України» розпочали епідеміологічне розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

“У період з 17 липня зареєстровано спалах захворювання із 15 випадками серед священнослужителів у п’яти відділеннях релігійної організації. Серед захворілих - 6 госпіталізовані, інші перебувають у самоізоляції. Встановлено коло контактних осіб за місцем проживання та місцем проведення богослужінь. Загалом 29, з яких 9 - позитивних”, - йдеться в повідомленні.

Зараз продовжується процес встановлення кола контактних осіб, проведені дезінфекції приміщень релігійних організацій.

За словами керівника обласного лабораторного центру Романа Чуба, враховуючи місце мешкання та служби хворих, не виключена можливість подальшого поширення спалаху захворювання серед священнослужителів та прихожан. Оскільки тільки по першому захворілому під час богослужінь в м.Дніпро та селищі Петропавлівка за два тижні могли брати участь понад 2 тисячі осіб.

Як нагадав голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, в області, на жаль, існує негативний досвід, коли в релігійних організаціях вже виникали спалахи, що приводили до тяжких наслідків та значного поширення хвороби. Тому влада звертається до керівників всіх релігійних організацій з проханням забезпечити проведення протиепідемічних заходів: використовувати засоби індивідуального захисту, захворілих священнослужителів відсторонити від контактів з оточуючими в рамках процедури самоізоляції, яка є обов’язковою, проводити очищення та поточну дезінфекцію приміщень, рекомендовано здійснювати релігійні заходи або на відкритому повітрі, або за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв м.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Дніпропетровській області виявили 36 нових випадків коронавірусної інфекції. Осередком, ймовірно, стало весілля в ресторані на 150 осіб та церковні богослужіння.

Загалом на Дніпропетровщині 1260 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 1067 осіб вже одужали, 25 – померли.

Станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.