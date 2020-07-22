Миколаїв може стати базою авіатехніки для безпеки півдня України - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не відкидає, що Миколаїв може стати місцем базування повітряної техніки, зокрема, вертольотів, які забезпечуватимуть авіаційну безпеку півдня України.

Про це він сказав під час брифінгу на суднобудівному заводі компанії «НІБУЛОН» у Миколаєві 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас формується система авіаційної безпеки. Там будуть вертольоти Державної служби надзвичайних ситуацій, Прикордонної служби, Поліції та Нацгвардії. Вони виконуватимуть багатофункціональні завдання і базуватимуться на цілі регіони. Ми розглядаємо універсальну ситуацію базування, коли вони зможуть реагувати на Миколаїв, Херсон, частину Одеської області, прикордонні позиції. Думаю, якщо це буде у Миколаєві, то це теж позитивно змінить динаміку розвитку регіону», - сказав Аваков.

Також міністр наголосив, що розглядає можливість замовити на суднобудівному заводі компанії «НІБУЛОН» корабель, який зможе приймати велику вертолітну форму типу Super Puma для потреб ДСНС, роботи на морі та в прибережній зоні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на підприємстві "Нібулон" у Миколаєві керівництво МВС і Держприкордонслужби підписали угоду з французькою компанією OCEA про будівництво катерів для Державної прикордонної служби України.