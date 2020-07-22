Аваков назвав Миколаїв "містом кіосків"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обурився зовнішнім виглядом міста Миколаєва і назвав його «містом кіосків».

Про це він сказав під час брифінгу на суднобудівному заводі компанії «НІБУЛОН», відповідаючи на питання журналістів про те, чи змінився Миколаїв за рік після візиту Президента Володимира Зеленського, який охрестив його «бандитським містом».

«Сьогодні Миколаїв - місто кіосків. Це обурливо. Вулиці перетворилися в «шанхай», суцільні шатра та прибудови. Миколаїв - великий цивілізований обласний центр. І точно вже давно не «місто бандитів», - сказав Аваков.

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Він також побажав миколаївцям на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, обрати таке керівництво, яке виправить ситуацію. "А я можу пообіцяти, що поліція докладе зусиль, щоб виборчий процес пройшов без порушень, в законодавчому полі", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на підприємстві "Нібулон" у Миколаєві керівництво МВС і Держприкордонслужби підписали угоду з французькою компанією OCEA про будівництво катерів для Державної прикордонної служби України.

Фото: МВС