Рівненські родини активно переходять на «зелену енергетику»

У Рівненській області майже 450 родин використовують енергію сонця для власних потреб.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Майже 450 домогосподарств Рівненщини встановили сонячні панелі для власних потреб. Лише цього року на «зелену енергетику» перейшли 47 родин. Сім’ї самостійно забезпечують свої енергетичні потреби та заощаджують на комунальних послугах. Загальна потужність усіх станцій в домогосподарствах становить 11,38 МВт, з яких 1,3 МВт – встановлено цього року», - йдеться у повідомленні.

Також в області «чисту» енергію за допомогою сонячних електростанцій виробляють 5 непобутових об’єктів, загальна потужність яких – 4,67 МВт, за допомогою біогазових установок – 2 об’єкти потужністю 1 МВт та 3 об’єкти за допомогою гідроенергії потужністю 1,3 МВт.

Цьогоріч в експлуатацію введено 4,4 МВт потужностей з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Все більше жителів області долучаються до виробництва «чистої» енергії, продаючи за «зеленим тарифом» надлишок електроенергії, яка не використовується на побутові потреби.

Це спонукає власників станцій до раціонального енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих заходів і дає змогу не бути залежними від енергопостачальника.

Як повідомляло агентство, в Україні 25,6 тис. домогосподарств інвестували 520 млн євро у домашні сонячні електростанції (СЕС).

Сумарна потужність усіх СЕС – 658 МВт.

Зокрема, впродовж II кварталу 2020 року ще близько 1500 домогосподарств встановили сонячні панелі.

Найбільше СЕС встановлено у домогосподарствах Дніпропетровської (майже 3500), Тернопільської (більше 2200), Київської (більше 2000); Івано-Франківської (більше 1900) та Закарпатської (майже 1600) областей.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Зміни щодо підтримки розвитку відновлюваної енергетики, які наразі активно обговорюються, не стосуються домогосподарств.