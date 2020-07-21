Житомир став першим містом в Україні, де стартував проєкт з інфекційної безпеки "Альтернатива є – безпечна школа", що має на меті розробити протоколи для навчання у школах в умовах пандемії COVID-19.

Проєкт ініціювали засновниця громадської організації "Житомир, зроби голосніше" Людмила Зубко та Національна експертна група з інфекційного контролю (NEGIC) на чолі з лікарем-епідеміологом Андрієм Александріним, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попередній досвід такої співпраці показав, що і під час пандемії коронавірусу можна продовжувати офлайн-життя, якщо дотримуватися обмежувальних заходів. У квітні наша команда розробила протоколи для безпечного функціонування закладів громадського харчування, а вже на початку травня Міністерство охорони здоров’я включило житомирські напрацювання до переліку рекомендацій для роботи кафе і ресторанів в умовах карантину. Крім закладів громадського харчування, спеціально розроблені протоколи отримали також трамвайно-тролейбусне управління, водоканал і аптеки Житомира. Пандемія – не привід позбавляти дітей повноцінної освіти і спілкування, а батьків – обмежувати в їх у повсякденному житті", - зазначила Зубко.

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Зокрема, проєкт "Альтернатива є - безпечна школа" передбачає такі етапи: ретельний аудит навчального закладу з точки зору інфекційної безпеки, розробка програми з інфекційної безпеки, навчання персоналу, дітей та батьків, моніторинг і контроль за дотриманням правил.

У Житомирі розробляють протоколи для безпечного навчання у школах в умовах пандемії/ Фото надані ГО "Житомир, зроби голосніше"

Пілотним об’єктом проєкту стала Житомирська школа I-III ступенів "Сяйво", де фахівці NEGIC провели ретельний аудит приміщень. До 24 липня буде готовий детальний звіт і набір протиінфекційних рекомендацій для навчального закладу.

Як наголосив Александрін, результатом проєкту стане "золотий стандарт" для всієї країни на прикладі Житомира. Свої напрацювання ініціативна група передасть МОЗ і МОН.

"Результатами нашого проєкту має стати зниження до 90% інфекційних ризиків у школі", - додала Зубко.