У Харкові розслідують конфлікт під час акції представників "Барабашово"

У Харкові поліція встановлює обставини конфлікту під час акції за участю представників ТЦ Барабашово".

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Вранці 20 липня до Київського райвідділу поліції Харкова надійшло повідомлення про те, що по вулиці Шевченка, 142-А група невідомих проводить будівельні роботи, які, на думку заявника, порушують екологію та благоустрій" - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група районної поліції, які виявили на місці 2 екскаватори та 1 бульдозер.

Учасники акції - близько 25 громадян - поставили два намети, один з яких у подальшому знесла група із 7 чоловіків.

Поліцейські склали щодо порушників 7 адміністративних протоколів за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Близько 15:40 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення з Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради щодо протиправних дій з боку невідомих осіб, які вчиняють перешкоди підряднику, блокують техніку та вчиняють інші протиправні дії.

Цей факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) ККУ. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 4 років або без такого.

Як повідомляв Укрінформ, 20 липня представники ТЦ "Барабашово" стали на заваді будівельній техніці, яка прибула на місце біля метро "Київська" для початку земляних робіт за планом будівництва дороги через територію ТЦ "Барабашово". Учасники акції також встановили наметове містечко і пообіцяли, що воно залишиться на цьому місці, поки забудовники не почнуть будувати дорогу в об'їзд ринку.

26 лютого на черговій сесії Харківської міськради міський голова Геннадій Кернес заявив про початок будівництва дороги через ТЦ "Барабашово", щоб поліпшити транспортну доступність до Салтовського житлового масиву.