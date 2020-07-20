На Київщині за добу підтвердили 37 нових випадків COVID-19

У Київській області за останню добу отримано 37 повідомлень про підозру на COVID-19, повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

“За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходили...За останню добу отримано 37 повідомлень про підозру”, - йдеться у повідомленні.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 6724 повідомлення про підозру на COVID-19.

Станом на 10.00 20 липня офіційно підтверджено 3308 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 277 дітей та у 550 медичних працівників.

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 636 осіб, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2672 особи.

Одужали 2277 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджені 59 493 випадки COVID-19, за добу - 651.