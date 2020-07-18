На Одещині контролюватимуть всі аварійно-небезпечні ділянки доріг

На Одещині відсьогодні контролюватимуть усі аварійно-небезпечні ділянки доріг в регіоні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Відсьогодні за дорученням очільника одеської поліції усі аварійно-складні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення будуть цілодобово контролюватися нарядами груп реагування патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники поліції приділятимуть посилену увагу дотриманню водіями, у тому числі транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення, правил дорожнього руху. Зокрема, виявленню порушників, які допускають перевищення швидкості руху та створюють ситуації, що можуть призвести до автопригод.

Також посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі, аби запобігти їх травмуванню.

Крім вказаних заходів, працівники поліції будуть проводити і роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху щодо недопущення порушень ПДР.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району Одещини сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули 6 осіб та 3 особи госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 р.н.