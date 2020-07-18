На Одещині контролюватимуть всі аварійно-небезпечні ділянки доріг

На Одещині контролюватимуть всі аварійно-небезпечні ділянки доріг

Укрінформ
На Одещині відсьогодні контролюватимуть усі аварійно-небезпечні ділянки доріг в регіоні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Відсьогодні за дорученням очільника одеської поліції усі аварійно-складні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення будуть цілодобово контролюватися нарядами груп реагування патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники поліції приділятимуть посилену увагу дотриманню водіями, у тому числі транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення, правил дорожнього руху. Зокрема, виявленню порушників, які допускають перевищення швидкості руху та створюють ситуації, що можуть призвести до автопригод.

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Також посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі, аби запобігти їх травмуванню.

Крім вказаних заходів, працівники поліції будуть проводити і роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху щодо недопущення порушень ПДР.

Як повідомляв Укрінформ, 18 липня поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району Одещини сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок чого загинули 6 осіб та 3 особи госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 р.н.

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