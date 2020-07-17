У Бердянську — спалах COVID-19 серед працівників швидкої допомоги

В Бердянську на підстанції екстреної медичної допомоги на коронавірус захворіли 8 медиків.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги.

"На сьогодні 8 працівників Бердянської підстанції ШМД мають коронавірусну хворобу, яка підтвердження методом ПЛР", - йдеться у повідомленні.

Бригада надавала допомогу хворому, надалі з'ясувалось, що той мав коронавірус. Спочатку заразився один працівник, а від нього — всі інші.

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Інформація стала відомою після проведення планових обстежень медичних працівників підстанції. Наразі захворювання у більшості працівників проходить без симптомів. Усі працівники на лікарняних.

"Одразу після отримання позитивних результатів, були вжиті всі необхідні заходи для запобігання поширенню інфекції серед інших працівників, повідомлені відповідальні особи. Стосовно обмеження у користування засобами індивідуального захисту : жодних обмежень не було, ще у квітні було придбані усе необхідне. Бригади мають все у достатній кількості", - додають у центрі швидкої допомоги.

Разом з ДУ "Обласний лабораторний центр МОЗ України" будуть розроблені рекомендації для працівників екстреної медичної допомоги для запобігання поширенню інфекції.

Як раніше повідомлялось, за останню добу в області було виявлено 16 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього з початку карантину тут нарахували вже 658 випадків.