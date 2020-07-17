Мер Коломиї одужав від COVID-19

Міський голова Коломиї на Івано-Франківщині Ігор Слюзар подолав COVID-19.

Про він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я одужав! Це були важкі 14 днів випробування для мене і моєї родини», - написав Слюзар.

Він висловив подяку усім, хто підтримував його увесь цей час добрим словом та молитвою.

Слюзар також опублікував документ про результат ПЛР-тесту від 15 липня, в якому сказано, фрагментів нуклеїнової кислоти коронавірусу в його організмі не виявлено.

2 липня Коломийський міський голова Ігор Слюзар повідомив про те, що він та його заступник захворіли на коронавірус. Разом з сім’ями вони пішли на самоізоляцію на два тижні. За кілька днів Слюзар зізнався, що в нього піднялась температура і погіршилось самопочуття.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 57 264, за минулу добу виявлено 809 інфікованих. Одужали 29 769 пацієнтів, продовжують хворіти 26 039 осіб, померли - 1 456.