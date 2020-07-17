У Києві за добу від COVID-19 одужали 160 осіб - найбільше з початку пандемії

У столиці 6 689 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу зафіксовано 76 нових випадків, 160 осіб одужали.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, зросла на 76 хворих. На сьогодні в столиці вже 6 689 підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Він зазначив, що захворіли 26 жінок віком від 18 до 83 років і 5 дівчаток від 11 місяців до 13 років, а також 42 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв і троє хлопчиків від трьох місяців до трьох років.

За словами мера, до лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко додав, що одужали за минулу добу 160 людей.

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"Це найбільше за весь період пандемії. Всього коронавірус подолали 2320 мешканців Києва", - сказав він.

Мер столиці зауважив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі– 13, у Деснянському – 11 та в Солом’янському і Шевченківському районах – по 9 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.