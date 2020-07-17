Заступник глави ОП перевірив нічне будівництво нової траси на Полтавщині

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко перевірив перебіг будівництва нової траси Н-31 Дніпро – Решетилівка на території Полтавської області, яке здійснюється в межах Національної програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Кирило Тимошенко перевірив перебіг будівництва нової розв’язки на перетині Н-31 з трасою М-22 (Полтава – Олександрія) біля с. Бутенки. Наразі на цьому об'єкті підрядник відсипає та стабілізує земляне полотно. Повністю відкрити розв'язку планується до вересня.

Кирило Тимошенко проінспектував нічне будівництво першого справжнього українського хайвею Дніпро – Решетилівка/ фото: president.gov.ua

«Я сам народився в м.Дніпрі. Я багато їздив ще 10-15 років тому по цій трасі. На цьому перехресті завжди були затори. Всі стояли, було багато ДТП. І завдяки цій розв'язці та новій трасі тепер цього не буде», – зазначив Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента оглянув ремонт шляхопроводу через залізницю біля с. Бутенки, де підрядник будує армоґрунтову підпірну стінку та влаштовує основи, а також проінспектував будівництво об'їзду біля с. Красне, де влаштовують фінішний шар бетону, та оновлення ділянки на межі з Дніпропетровщиною. Крім того, він оглянув будівництво нового мосту через р. Ворскла, що на околиці Кобеляків.

Високопосадовець повідомив, що приїхав оглянути об'єкти та переконатися, що роботи на різних ділянках траси ведуться цілодобово.

Тимошенко нагадав, що масштабне будівництво нової дороги фактично стартувало в лютому. Почати користуватися нею водії зможуть вже до кінця року.

Заступник керівника Офісу Президента нагадав, що на необхідності пришвидшити темпи будівництва наголошував Президент України після робочої поїздки на Полтавщину цього року.

Очільник Полтавщини Олег Синєгубов у свою чергу наголосив, що траса Н-31 є дуже важливим об’єктом інфраструктури для регіону. Вона дасть змогу з’єднати два великих міста й фактично розвантажити наявні траси.

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Н-31 є частиною маршруту з Дніпра до Києва, дорога стане першим справжнім українським хайвеєм. Крім того, це перше будівництво нової дороги такого рівня за всі часи незалежності України. Протяжність оновленого полотна в Полтавській та Дніпропетровській областях сягне майже 140 км. Нова якість дороги дасть змогу водіям скоротити на дві години час проїзду з Дніпра до Києва.

Оновленням траси Н-31 на території Дніпропетровської та Полтавської областей займаються чотири підрядні компанії. На Полтавщині трасу будують з бетону. Загальна товщина дорожнього одягу – майже 80 см. У межах області споруджують мости, шляхопроводи, пішохідні переходи та три обходи населених пунктів. На Дніпропетровщині автодорогу будують з асфальтобетону на 15 окремих ділянках.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на 300 об’єктах соціальної інфраструктури в рамках програми "Велике будівництво".

Програма передбачає масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

Так, на 2020 рік заплановане будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях та 4000 км доріг державного значення і 2500 км доріг місцевого значення.