На Вінниччині за добу виявили 32 нових випадки COVID-19

На Вінниччині за минулу добу зафіксували 32 нових випадки COVID-19. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у області становить 2253.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Одужали від коронавірусу 1711 особи, або 75% інфікованих пацієнтів. Продовжують хворіти 504 людини.

Нових летальних випадків не зареєстровано. Загальна кількість пацієнтів, які померли від коронавірусу, - 38, показник летальності становить 1,7% ( по Україні – 2,6%).

Також на Вінниччині зареєстровано 3397 підозр на коронавірус, із них 37 – за минулу добу.

Читайте також: Уряд встановив знижки орендарям держмайна на період карантину

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 57 264, за минулу добу виявлено 809 інфікованих. Одужали 29 769 пацієнтів, продовжують хворіти 26 039 осіб, померли - 1 456.