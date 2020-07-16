Уряд встановив знижки орендарям держмайна на період карантину
Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.
"15 липня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив ініційовану і підготовлену Фондом державного майна постанову, яка звільняє орендарів державної власності від орендної плати або ж надає знижки в 50% та 75% в залежності від типів їхньої діяльності на період карантину", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до ухваленої постанови, до переліку орендарів, які повністю звільняються від орендної плати за користування нерухомим державним майном на час карантину, належать:
орендарі приміщень в учбових корпусах закладів освіти державної форми власності;
орендарі приміщень для розміщення приватних закладів освіти і державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, державних та комунальних закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти, фізкультурно-спортивних закладів, бібліотек, музеїв та інші;
орендарі приміщень з метою організації концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності, побутового обслуговування населення, здійснення туроператорської та турагентської діяльності.
Орендну плату за нерухоме державне майно зі знижкою на 50% сплачуватимуть:
ті, хто використовує майно для розміщення закладів харчування, ксерокопіювальної техніки, комп'ютерних клубів та інтернет-кафе, торговельних об'єктів з продажу промислових товарів (крім таких, що здійснюють роздрібну торгівлю засобами гігієни) і продажу вживаних непродовольчих товарів, виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні, виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі, готелів, транспортних підприємств із перевезення пасажирів, офісних приміщень;
українські юридичні і фізичні особи, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах;
суб'єкти кінематографічної діяльності, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування.
Третя категорія орендарів отримала знижку в розмірі 75%, зазначили у ФДМУ. До них належать орендарі, які використовують нерухоме державне майно для розміщення на території аеропортів:
кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, ресторанів;
ресторанів з нічним режимом роботи;
їдалень, буфетів, які не здійснюють продажу товарів підакцизної групи;
торговельних об'єктів.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень.
Нині в Україні діє адаптивний карантин, його подовжено до 31 липня.