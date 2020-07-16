Уряд встановив знижки орендарям держмайна на період карантину

Уряд схвалив надання знижок у 50-75% певним категоріям орендарів державного майна на час карантину, а також звільнення від плати за оренду для деяких суб'єктів господарювання залежно від виду їхньої діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

"15 липня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив ініційовану і підготовлену Фондом державного майна постанову, яка звільняє орендарів державної власності від орендної плати або ж надає знижки в 50% та 75% в залежності від типів їхньої діяльності на період карантину", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ухваленої постанови, до переліку орендарів, які повністю звільняються від орендної плати за користування нерухомим державним майном на час карантину, належать:

орендарі приміщень в учбових корпусах закладів освіти державної форми власності;

орендарі приміщень для розміщення приватних закладів освіти і державних закладів освіти, що частково фінансуються з державного бюджету, закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, державних та комунальних закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та закладів дошкільної освіти, фізкультурно-спортивних закладів, бібліотек, музеїв та інші;

орендарі приміщень з метою організації концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності, побутового обслуговування населення, здійснення туроператорської та турагентської діяльності.

Орендну плату за нерухоме державне майно зі знижкою на 50% сплачуватимуть:

ті, хто використовує майно для розміщення закладів харчування, ксерокопіювальної техніки, комп'ютерних клубів та інтернет-кафе, торговельних об'єктів з продажу промислових товарів (крім таких, що здійснюють роздрібну торгівлю засобами гігієни) і продажу вживаних непродовольчих товарів, виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні, виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі, готелів, транспортних підприємств із перевезення пасажирів, офісних приміщень;

українські юридичні і фізичні особи, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах;

суб'єкти кінематографічної діяльності, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування.

Третя категорія орендарів отримала знижку в розмірі 75%, зазначили у ФДМУ. До них належать орендарі, які використовують нерухоме державне майно для розміщення на території аеропортів:

кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, ресторанів;

ресторанів з нічним режимом роботи;

їдалень, буфетів, які не здійснюють продажу товарів підакцизної групи;

торговельних об'єктів.

Читайте також: Уряд звільнив від плати деякі категорії орендарів на час карантину

Як повідомлялося, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень.

Нині в Україні діє адаптивний карантин, його подовжено до 31 липня.