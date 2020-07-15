Евакуація Delfi знову затягується - власник танкера звинувачує шторм

Підняття танкера Delfi з мілини біля убережжя Одеси і відбуксирування в док Чорноморського порту затягується через штормову погоду.

Про це розповів 15 липня на пресконференції представник компанії Smart Marine Concept Ltd Дмитро Євдокімов, що виконує замовлення судновласника, повідомляє кореспондент Укрінформу..

За словами Євдокімова, зрив терміну евакуації викликаний штормовою погодою, що заважала водолазам своєчасно встановити понтони в корпусі лежачого на борту судна.

"Працівники компанії зараз завершують установку понтонів всередині й зовні судна і готуються поставити танкер на рівний кіль. Уже виконано 80 відсотків запланованих робіт, залишилось установити ще два понтони. І можна буде вирівняти судно до положення 45-50 градусів, коли корма Delfi ще буде торкатись дна, а ніс танкера опиниться на плаву. До виконання операції вирівнювання судна, яка передбачена другим етапом робіт, плануємо приступити 18 липня", - зазначив Євдокімов.

Він поінформував, що підняти судно на плав передбачено на третьому етапі, який триватиме орієнтовно тиждень, коли водолази прикріплять до дна танкера додаткові понтони. Ця операція пов'язана з ризиком: судно може наткнутись на кам'яну гряду праворуч, що може призвести до пробоїн чи навіть руйнування танкера. Якщо все пройде благополучно, два буксири приберуть Delfi з пляжної зони до кінця липня.

Коментуючи заяву мера Одеси про підготовку мерією позову до судновласника щодо відшкодування збитків, спричинених зіткненням некерованого танкера з хвилерізом біля пляжу "Дельфін", Євдокімов визнав наявність пошкодження гідроспоруди. Однак зауважив, що судновласник відшкодує лише збитки, заподіяні судном, які належить довести в суді.

Євдокімов додав, що з метою запобігання забрудненню моря нафтопродуктами з борту судна замовлено доставку додаткових бонів, які буде встановлено довкола танкера.

Як повідомлялося, через сильний вітер 15 липня стався черговий витік нафтопродуктів з танкера Delfi біля міського пляжу, забруднення морської води оперативно локалізовано силами судновласника.

За даними пресслужби адміністрації Одеського морського порту, сьогодні було зафіксувано у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області невелику пляму біля судна Delfi. За результатами огляду інспектором Держекоінспекції відібрані проби в районі танкера, про що складено відповідний акт.

Зазначається, що "ймовірною причиною забруднення є послаблення бонового кріплення внаслідок потужних поривів вітру. Для локалізації плями представником судновласника вжиті необхідні заходи. Зокрема, оброблено поверхню морської води сорбентом (близько 100 л), зафіксовано й закріплено бонове загородження.

У пресслужбі Одеської мерії уточнили, що результати аналізу проб морської води в районі пляжу «Дельфін» показали перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів у 5 разів.

Збитки, заподіяні довкіллю внаслідок попередніх витікань нафтопродуктів з борту танкера, підраховують також працівники Державної екологічної інспекції в Одеській області. Станом на 8 липня орієнтовний розмір збитків становив 15,2 тис. доларів (410 тис. грн).

26 червня комісія з ТЕБ і НС Одеської міськради ухвалила рішення про закриття для купання пляжу "Дельфін" внаслідок чергового витоку палива з танкера Delfi, який лежить на мілині. Довкола судна поставлено бонові загородження, щоб не допускати забруднення акваторії Одеського порту.

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський визначив термін підняття танкера з мілини не пізніше 20 липня.

22 червня прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами в місці аварійного перебування судна Delfi (ч. 1 ст. 237 Кримінального кодексу України).

22 листопада 2019 року танкер-бункерувальник Delfi зірвало з якоря під час шторму й знесло в напрямку одеського пляжу "Дельфін", де він сів на мілину.