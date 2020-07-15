У торговому центрі в Чернівцях 5-річному хлопчику роздробило пальці ескалатором

У Чернівцях в одному із торгових центрів міста травмувався 5-річний хлопчик. Дитина упала на ескалаторі і йому роздробило кілька пальців руки.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник директора центру екстреної медичної допомоги Сергій Паушак.

"Випадок трапився учора увечері, 14 липня. 5-річний хлопчик рухався ескалатором в одному із торгових центрів міста і впав. Рука зайшла під сходинки і йому роздробило кілька пальців. Медична бригада надала хлопчику необхідну допомогу та доставила у лікарню", - сказав Паушак.

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Своєю чергою керівник Чернівецької обласної лікарні швидкої допомоги Олександр Грушко розповів, що хлопчик наразі перебуває у травматологічному відділенні.

"Вчора його привезли до нас у стані середньої важкості. Сьогодні він почуває себе краще. Хлопчику на ескалаторі роздробило кілька пальців руки. Якщо постраждала рука є його робочою, йому будуть оформлювати інвалідність", - сказав медик.