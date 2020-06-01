На Кіровоградщині травмувалися шестеро працівників уранової шахти

На Кіровоградщині травмувалися шестеро працівників уранової шахти

Укрінформ
На Кіровоградщині шестеро працівників уранової шахти "Новокостянтинівська" травмувалися, піднімаючись на поверхню після нічної зміни.

Про це повідомляє Державна служба з питань праці.

"29 травня на адресу Управління Держпраці у Кіровоградській області надійшло повідомлення про груповий нещасний випадок, що стався на ВП Новокостянтинівська шахта ДП «Схід ГЗК». За попередньою інформацією, під час підйому працівників з нічної зміни відбулось раптове зависання, а потім різкий скачок ліфта", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що шестеро працівників дістали травми різного ступеня тяжкості.

Причини нещасного випадку встановлюватиме комісія із спеціального розслідування.

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