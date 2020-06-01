На Кіровоградщині травмувалися шестеро працівників уранової шахти

На Кіровоградщині шестеро працівників уранової шахти "Новокостянтинівська" травмувалися, піднімаючись на поверхню після нічної зміни.

Про це повідомляє Державна служба з питань праці.

"29 травня на адресу Управління Держпраці у Кіровоградській області надійшло повідомлення про груповий нещасний випадок, що стався на ВП Новокостянтинівська шахта ДП «Схід ГЗК». За попередньою інформацією, під час підйому працівників з нічної зміни відбулось раптове зависання, а потім різкий скачок ліфта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шестеро працівників дістали травми різного ступеня тяжкості.

Причини нещасного випадку встановлюватиме комісія із спеціального розслідування.