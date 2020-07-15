На Вінниччині – спалах COVID-19 в інтернаті для осіб з інвалідністю

На Вінниччині – спалах COVID-19 в інтернаті для осіб з інвалідністю

Укрінформ
На Вінниччині минулої доби зафіксовано спалах COVID-19 у Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку – хворобу виявии у 14 осіб.

Про це повідомляє департамент інформаційної діляьності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«У Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку після підтвердження захворюваності на COVID-19 у санітарки, яка тиждень перебувала вдома, мала симптоми та самостійно звернулась до сімейного лікаря, було проведено повне обстеження усіх працівників та підопічних закладу. Коронавірус виявлено у 7 працівників та 7 підопічних», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у жодного з тих, у кого виявили коронавірус, наразі не спостерігається проявів хвороби.

Методом ПЛР протестували 176 працівників та 189 підопічних закладу.

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Інфіковані працівники інтернату перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Підопічні закладу госпіталізовані для постійного нагляду та медичного контролю в лікарню. У закладі проведено дезинфекцію та посилено контроль за станом працівників та клієнтів.

Як повідомлялося, станом на 15 липня на Вінниччині зафіксували 46 нових випадків COVID-19, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у області становить 2194.

В Україні зареєстровано 55 607 випадків COVID-19, за минулу добу виявлено 836 нових. Від початку епідемії одужали 28 131 пацієнти, продовжують хворіти 26 049 осіб, померли - 1 427.

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