На Вінниччині – спалах COVID-19 в інтернаті для осіб з інвалідністю

На Вінниччині минулої доби зафіксовано спалах COVID-19 у Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку – хворобу виявии у 14 осіб.

Про це повідомляє департамент інформаційної діляьності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«У Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку після підтвердження захворюваності на COVID-19 у санітарки, яка тиждень перебувала вдома, мала симптоми та самостійно звернулась до сімейного лікаря, було проведено повне обстеження усіх працівників та підопічних закладу. Коронавірус виявлено у 7 працівників та 7 підопічних», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, у жодного з тих, у кого виявили коронавірус, наразі не спостерігається проявів хвороби.

Методом ПЛР протестували 176 працівників та 189 підопічних закладу.

Інфіковані працівники інтернату перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Підопічні закладу госпіталізовані для постійного нагляду та медичного контролю в лікарню. У закладі проведено дезинфекцію та посилено контроль за станом працівників та клієнтів.

Як повідомлялося, станом на 15 липня на Вінниччині зафіксували 46 нових випадків COVID-19, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у області становить 2194.

В Україні зареєстровано 55 607 випадків COVID-19, за минулу добу виявлено 836 нових. Від початку епідемії одужали 28 131 пацієнти, продовжують хворіти 26 049 осіб, померли - 1 427.