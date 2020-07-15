На Вінниччині - 46 нових випадків коронавірусу

У Вінницькій області за минулу добу зафіксували 46 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом у області становить 2194.

Також на Вінниччині зареєстровано 3245 підозр на коронавірус, із них 43 – за минулу добу.

Продовжують хворіти 533 особи, подолали коронавірус 1623 особи, або 73% хворих.

Нових летальних випадків не зареєстровано. Загальна кількість пацієнтів, що померли від коронавірусу - 38, показник летальності становить 1,7% ( по Україні – 2,6%).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 55607, за минулу добу виявлено 836 інфікованих. Одужали 28131 пацієнти, продовжують хворіти 26 049 осіб, померли - 1 427.

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