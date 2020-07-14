У Чернівцях відкрили почесне консульство Латвії

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"У Чернівцях офіційно відкрили Почесне консульство Латвійської Республіки. Воно запрацювало ще у лютому, проте через карантин урочистості з нагоди початку роботи відтермінували. На відкриття до столиці Буковини завітав Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук нагородив Юріса Пойканса відзнакою «Вдячна Буковина».

"Сьогодні відчинилися двері 5 консульства Латвійської Республіки в Україні. Для цього ми обрали саме Буковину, бо це унікальний регіон. Відкриття тут Латвійського представництва – визначна подія для вашого краю, Латвії та латвійсько-українських відносин. Тепер ми можемо обмінюватися досвідом та співпрацювати на благо жителів наших країн", – зазначив Посол.

Почесним консулом Латвійської Республіки у Чернівецькій області став Ілля Хочь. Він працюватиме над успішним розширенням зв’язків між Латвією та Буковиною.