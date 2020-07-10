Пожежі на Луганщині: Латвія передала постраждалим понад п'ять тонн допомоги

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

«Спочатку я хочу подякувати нашим європейським партнерам, які через декілька днів від початку пожежі, привезли допомогу. І мені повідомили, що невдовзі варто очікувати ще один вантаж гумдопомоги для людей, які постраждали від вогню. Сьогодні на місці події працюватимуть соціальні працівники та психологічної підтримки», – сказав Гайдай.

Також він повідомив оперативну інформацію: вчора ввечері пожежу було остаточно локалізовано, зараз фіксується близько п’яти ділянок, де є тління. На цих ділянках посилено чергування рятувальників. Також підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією районів тління на місцевому сміттєзвалищі.

Крім того, військовий капелан Володимир Стрельцов повідомив, що військовослужбовці готові прийти на допомогу місцевій парафії, церква котрої була зруйнована у пожежі. За його словами, ця допомога може стати гарним прикладом міжконфесійної взаємодії в Україні.

Вантаж вагою понад 5 тонн був переданий кандидатом на посаду Почесного консула Латвійської Республіки в Донецькій області Олександром Павенком та доправлений силами військовослужбовців Операції об’єднаних сил.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Фото: пресслужба Луганської ОДА