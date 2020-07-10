Військова техніка ООС робить у лісі “кордони”, щоб зупинити вогонь на Луганщині

Військовослужбовці Об’єднаних сил допомогли локалізувати масштабну пожежу на Луганщині та продовжують гасити окремі осередки вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«За допомогою військовослужбовців Об’єднаних сил лісову пожежу в Луганській області локалізовано. Зараз продовжується гасіння окремих осередків горіння. Для цього залучено необхідну кількість військовослужбовців та техніки. Сьогодні від Збройних Сил України для локалізації природної стихії задіяно понад сто армійців та 24 одиниці техніки», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, завдяки роботі військової інженерної техніки площі горіння суттєво зменшуються, підрозділи ЗСУ відрізають шляхи розповсюдження вогню, роблячи «кордони». Бульдозери на артилерійському тягачі та інженерні машини розгородження проробили просіки у 7 районах локалізації пожежі. Загалом, було оброблено понад 200 гектарів лісової місцевості.

Окрім цього, зазначають в пресслужбі, військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують вести аеро-розвідку і виявляють осередки загорянь навіть в темну пору доби. Інформація, яку вони збирають за допомогою БПЛА, суттєво допомагає пожежним командам приборкувати вогонь.

Зазначається, що допомога надається і місцевому населенню, яке постраждало від стихії. «Цивільним мешканцям готові надати допомогу лікарсько-сестринські бригади. Армійські підрозділи допомагають з евакуацією постраждалих, підвозом питної води та проведенням інженерних робіт на шляхах та в населених пунктах». – повідомили в пресслужбі.

На даний час особового складу для приборкання вогню вистачає і додаткових сил та засобів залучати не потрібно, запевнили в штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

О 17 год. 40 хв. 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа пройдена вогнем склала близько 5 тис. га.