Через лісові пожежі у Сєвєродонецьку загорілося міське звалище

Про це повідомляє пресслужба Сєвєродонецької міської ради.

«Загалом полігон забезпечений протипожежними засобами, там є ємність для води на 500 куб. м, яка поповнюється зі свердловини, є автомобіль для заливання місць загоряння водою. Проте верхова лісова пожежа була занадто потужна, і 7 липня персонал полігону був евакуйований. А при поверненні робітники побачили, що ТПВ зайнялись на значній площі полігону», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють пожежники сєвєродонецького управління ДСНС, проте їх сил недостатньо для приборкання загоряння на такій великій площі. Крім того, продовження горіння виключає можливість вивезення сюди ТПВ з міста.

Тож міська влада звернулася до голови ЛОДА Сергія Гайдая з проханням про надання допомоги в приборканні пожежі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.