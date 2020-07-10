Пожежі на Луганщині: триває гасіння трьох осередків тління

Триває гасіння лісової пожежі, що виникла 6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 17 год. 40 хв. 9 липня пожежу локалізовано. Орієнтовна площа пройдена вогнем склала близько 5 тис. га. Станом на 7 год. 00 хв. 10 липня 2020 року відкритого горіння не спостерігається, продовжується проливання тліючої деревини в межах контрольованого периметру трьох окремих осередків (23, 25, 115 квартали Борівського та Охтирського лісництв)", - йдеться у повідомленні.

Загалом до ліквідації пожежі залучено 1 тис. 169 чол. та 228 од. техніки, з них від ДСНС – 559 чол. особового складу та 111 од. пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки (в тому числі 2 літаки Ан-32П).

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Фото: ДСНС