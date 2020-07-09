Лісові пожежі: голова ОДА розповів, що врятувало Луганщину від блекауту

Завдяки електричній підстанції, яку відкрили у Кремінній на Луганщині, під час масштабних лісових пожеж вдалося утримати електропостачання споживачам.

Про це сьогодні, 9 липня, заявив голова обласної держадміністрації Сергій Гайдай під час офіційного уведення в роботу підстанції «Кремінська», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей об’єкт побудовано у рекордно короткий термін. Робота підстанції є стратегічно важливою для Луганщини, яка більше не є енергетичним островом. Так сталося, що випробування підстанції відбувалися під час пожежі в Новоайдарському районі. І тільки завдяки новому об’єкту нам вдалося утримати електроживлення споживачів області на належному рівні. Крім того, відтепер область стала більш привабливою для майбутніх інвесторів», - акцентував Гайдай.

Виконуючий обов’язки голови правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив ще те, що підстанція у Кремінній є важливим мережевим елементом, необхідним для інтеграції нашої енергосистеми системи до європейської.

«Тому що насправді ключ до такої інтеграції лежить на Сході України і полягає в побудові необхідної мережі. І ця підстанція «Кремінська» є останньою важливою віхою, яка вже дозволила вибудувати інфраструктуру, яка гарантує надійне живлення споживачів у 2022 році, коли українська енергосистема, за графіком, має бути від’єднана від Росії і Республіки Білорусь», - наголосив Кудрицький.

Як уже повідомляв Укрінформ, сьогодні у Кремінній на Луганщині офіційно почала роботу нова електрична підстанція, завдяки якій північна частина області після шести років існування в ситуації «енергоострову», возз’єдналася з Об’єднаною енергосистемою України.

6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району.

Внаслідок пожежі загинули п'ятеро осіб. Вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.