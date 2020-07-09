Офіційно почала працювати підстанція 500/220 кіловольт на околиці міста Кремінна, що під’єднала північну частину Луганської області до об’єднаної енергосистеми України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми повертаємо Північ Луганщини додому, в енергосистему України. У 2014-15 роках внаслідок бойових дій була пошкоджена інфраструктура магістральних електричних мереж, яка забезпечувала видачу потужності з Луганської ТЕС, яка є основним джерелом живлення півночі Луганщини. Відтак у нас у роботі залишилась лише одна лінія 220 кіловольт в локації Лисичанська. Яка весь цей час і забезпечувала споживачів Луганщини електроенергією», - заявив під час церемонії відкриття керівник Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Луганщину підключили до об'єднаної енергосистеми України / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

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Він нагадав, що до останнього часу існувала небезпека залишити без світла практично всю контрольовану Україною частину Луганської області не тільки у випадку пошкодження лінії електропередач, через яку надходила енергія від єдиної в регіоні електростанції, але навіть при суттєвому перевантаженні останньої, яка в такому разі мала відключатися автоматично – наприклад, під час сильного морозу взимку, коли збільшується енергоспоживання населенням.

Проєктування нової підстанції в Кремінній розпочалось у 2016 році. Проєктна вартість будівництва – 1 млрд 719 млн гривень, але застосування нових методів будівництва і використання новітнього обладнання дозволили зекономити 438 мільйонів.

Окрім цього новації дозволили уп’ятеро зменшити площу, на якій розмістилась підстанція.